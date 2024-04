Loop Earplugs: quali scegliere e come usare i tappi per concerti

News

Martina Pedretti | 10 Aprile 2024

Sui social sono virali i Loop Earplugs, ma quali scegliere, prezzo e come usare i tappi per concerti e per ridurre i rumori esterni

Sui social sono virali dei particolari e colorati tappi per concerti, ovvero i Loop Earplugs. Questi simpatici oggetti non sono però utili solo per gli amanti della musica, ma anche per chi vuole dormire in pace o per chi non è a suo agio con i luoghi affollati. Scopriamo quindi perché sono così in trend su TikTok e quali fanno al caso vostro.

Cosa sono i Loop

Loop ha come missione quella di creare prodotto che possa essere utilizzato da coloro che hanno a che fare con sensibilità uditiva, problemi di concentrazione e altro ancora. Li si possono usare quotidianamente, sia per concentrarsi su un progetto che per silenziare il rumore della folla durante un concerto e tutelare la salute del proprio udito.

La particolarità dei tappi Loop sta nella loro forma e nei loro colori vivaci. Infatti sono disponibili in diverse tonalità che rispecchiano la personalità di chi li acquista. Il loro look a forma di cerchio li rende un accessorio interessante anche dal punto di vista estetico.

Quali Loop prendere?

Ma quali Loop fanno al caso tuo? Sono quattro le versioni esistenti, ovvero Experience, Quiet e Engage, e la versione Switch che permette di usare tutte e le tre funzioni.

I Loop Quiet sono l’opzione ideale per escludere il mondo intorno a te, in particolare quando stai cercando di dormire o concentrarti. Le Loop Experience sono la via di mezzo della gamma, e offrono una buona quantità di riduzione del rumore, per godersi concerti e eventi. Invece i Loop Engage sono costruiti per eliminare semplicemente il rumore di sottofondo, mantenendoti consapevole di ciò che ti circonda e permettendo di conversare.

Prezzo: quanto costano i Loop Earplugs

Per quanto riguarda il prezzo, i Loop Earplugs Switch costano 54.95 euro, mentre i Quiet 19.95 euro. Invece gli Experience, Engage e Kids (per i bambini) hanno un costo di 29.95 euro. La versione Plus dei vari modelli invece viene 39.95 euro. Sono disponibili all’acquisto sul sito o anche su Amazon.

I colori sono ciò che contraddistinguono i tappi Loop, dato che sono disponibili in un’ampia gamma, dai colori neon ai metallizzati più vari. Argento, oro, rose gold, viola, nero, verde e rosa, sono le principali colorazioni.

I Loop arrivano con 4 gommini intercambiabili di diverse misure in base alle esigenze, e con un astuccio in cui inserirli per portarli in giro.