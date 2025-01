Quando tornerà TikTok sugli App Store?

News

Martina Pedretti | 27 Gennaio 2025

TikTok

TikTok tornerà mai disponibile sugli store di app?

Il ritorno di TikTok sugli app store di Google e Apple rimane incerto, nonostante recenti sviluppi politici e legali abbiano offerto una tregua temporanea. L’app, di proprietà della società cinese ByteDance, è stata al centro di controversie che hanno portato alla sua rimozione dagli app store negli USA e al suo blocco per 24 ore.

La Corte Suprema degli USA ha stabilito che TikTok deve essere venduta a un’azienda statunitense o interrompere le sue operazioni nel paese. Tuttavia, un ordine esecutivo del presidente Donald Trump ha temporaneamente permesso la ripresa delle attività dell’app. Nonostante questo, TikTok non è ancora disponibile per il download sugli app store, perciò gli utenti non possono aggiornare l’app esistente o di scaricarla ex novo.

Una delle ragioni principali del ritardo è legata alla minaccia di sanzioni per i partner di TikTok negli USA, come Google e Apple. Le leggi statunitensi prevedono multe fino a $5.000 per utente per ogni accesso consentito tramite le loro piattaforme, con un potenziale costo totale che potrebbe raggiungere gli 850 miliardi di dollari. Questa enorme responsabilità legale rende le aziende restie a rimettere TikTok sugli app store senza una risoluzione definitiva.

TikTok ha ora una scadenza di 75 giorni per cedere almeno il 50% delle sue quote a una società americana. Solo una volta completato il processo di vendita, l’app potrà essere riconsiderata per il ritorno sugli app store. Questo rende improbabile il suo ritorno prima della fine del periodo di vendita, prolungando ulteriormente l’incertezza per gli utenti.

Oltre a TikTok, altre applicazioni di ByteDance, come Marvel Snap, sono state rimosse dagli app store. Tuttavia, alcune fonti suggeriscono che Marvel Snap potrebbe tornare sugli app store già dalla prossima settimana.

Sebbene ci siano segnali di speranza per il ritorno di TikTok sugli store, gli ostacoli legali e politici devono ancora essere superati. Gli utenti dovranno attendere che ByteDance completi la vendita e che i partner come Google e Apple siano rassicurati sulla conformità legale dell’app.

Fino ad allora, il ritorno di TikTok sugli app store è impossibile da determinare con certezza.