Martina Pedretti | 9 Ottobre 2023

Netflix: addio al piano Base senza pubblicità in Italia

Il mondo dello streaming è in continua evoluzione, e sono tante le piattaforme che hanno inserito piani con pubblicità alla loro offerta, arrivando anche a rimuovere la possibilità di condividere le password tra utenti. Da poco Netflix ha anche deciso di rimuovere il suo Piano Base senza pubblicità in Italia.

Netflix ha recentemente apportato cambiamenti significativi alla sua offerta di abbonamenti in Italia, e questi cambiamenti potrebbero non essere ben accolti da tutti gli utenti. Uno dei più notevoli è proprio la rimozione del Piano Base senza pubblicità, che era disponibile a un costo di 7,99 euro al mese.

Questo piano permetteva agli abbonati di accedere all’intero catalogo di Netflix da un solo dispositivo, senza l’intrusione di annunci pubblicitari. Tuttavia, ora questa opzione è stata eliminata, seguendo una tendenza che è già stata implementata in altri mercati.

Di conseguenza, i nuovi abbonati italiani a Netflix dovranno scegliere tra altre opzioni di abbonamento. Queste opzioni includono il piano base con pubblicità, che è disponibile a 5,49 euro al mese, il piano standard a 12,99 euro al mese e il piano premium a 17,99 euro al mese.

Tuttavia, è importante notare che gli abbonati attuali che avevano già sottoscritto il Piano Base senza pubblicità continueranno ad usufruire di tale opzione tramite i normali rinnovi mensili automatici. Non è chiaro se Netflix intenda apportare ulteriori modifiche al contratto nel futuro. Al momento sembra che questo tipo di abbonamento non sarà più disponibile solo per i nuovi iscritti.

Questo cambiamento segue una serie di altre modifiche apportate da Netflix. Tra queste citiamo l’introduzione di aumenti tariffari e l’opzione di abbonamento con pubblicità in alcuni mercati. La grande N sta cercando di adattare la sua offerta per rispondere alle mutevoli esigenze del mercato. Anche le crescenti sfide della concorrenza nell’ambito dello streaming multimediale hanno portato l’azienda a questi cambiamenti.

Quindi ora, gli utenti italiani che desiderano sottoscrivere un nuovo abbonamento a Netflix, dovranno ora prendere in considerazione le opzioni disponibili e decidere quale piano si adatta meglio alle loro preferenze e budget, non potendo però più contare sul Piano Base senza pubblicità.