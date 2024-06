Quando sarà annunciato iOS 18: dove vedere in streaming l’evento

News

Martina Pedretti | 7 Giugno 2024

Apple ios 18

iOS 18 sta arrivando: ecco quando sarà annunciato l’aggiornamento di sistema e dove vedere in streaming l’evento Apple.

Apple evento iOS 18 quando

Se avete un dispositivo Apple e vi state chiedendo quando sarà presentato iOS 18, siamo qui per rispondevi. Molto presto infatti avrà luogo il WWWDC, un evento annuale dove l’azienda presenta tutte le novità software per l’anno. Le date da segnarsi sono dal 10 al 14 giugno 2024.

Precisamente il keynote di Apple dove Tim Cook e gli dirigenti Apple annunceranno il nuovo iOS 18 sarà 10 giugno alle ore 19:00 italiane.

Secondo i primi rumor il nuovo aggiornamento di sistema presenterà molte nuove funzioni di intelligenza artificiale, che sarà integrata in applicazioni come Safari, Foto e Note.

Sembra poi che sarà migliorata la funzione per rispondere ai messaggi utilizzando adesivi emoji. Invece di limitarsi all’attuale set predefinito di sei opzioni (Amore, Mi piace, Non mi piace, Ridi, Enfatizza e Domanda), gli utenti saranno in grado di reagire con qualsiasi emoji desiderino.

Altri rumor sostengono che si potranno creare delle emoji personalizzate tramite una funzionalità di intelligenza artificiale.

iOS 18 evento streaming

Come vedere in streaming l’evento Apple WWDC 2024 che presenterà iOS 18 al grande pubblico di tutto il mondo? Si tratta di un evento accessibile sul sito Apple e anche sul canale YouTube dell’azienda, dove si potrà assistere in diretta streaming. In particolare gli utenti di tutto il mondo potranno gustarsi il keynote del 10 giugno.