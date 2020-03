Nuovo coronavirus, Xiaomi dona mascherine all’Italia

La minaccia del coronavirus SARS-CoV-2 continua a generare casi di COVID-19 in Europa e nel resto del mondo, e l’Italia sta come noto sperimentando uno dei focolai di infezione più gravi con più di 10.000 casi positivi (al momento di scrivere) e circa 630 morti. Tutti aiutano come possono, e anche la cinese Xiaomi ha deciso di dare una mano con una maxi-fornitura di mascherine di tipo FFP3.

Xiaomi ha infatti annunciato l’arrivo di un “primo importante” quantitativo di migliaia di mascherine di alta qualità presso il Dipartimento della Protezione Civile, sottolineando la volontà di fornire un aiuto concreto alla gestione dell’epidemia di COVID-19 che ha attualmente messo in semi-quarantena l’intero territorio nazionale.

La corporation degli smartphone cinesi ha sottolineato il rapporto costruito in questi due anni con l’utenza italiana, offrendo una citazione di Seneca a testimonianza del comune destino di fronte a un’epidemia virale che non fa certo distinzioni di razza, ceto sociale o confini geopolitici di qualsivoglia natura.

Le mascherine, è bene ricordarlo una volta per tutte, sono praticamente inutili per le persone comuni visto che non hanno alcuna capacità di fermare la diffusione del virus, mentre la Protezione Civile potrà dotarle come misura precauzionale al personale attualmente impegnato nella gestione dell’epidemia.

Il nuovo coronavirus partito dalla città di Wuhan continua far danni anche nell’ambito delle conferenze tecnologiche, con NVIDIA che è stata infine costretta a cancellare i piani per la GTC (GPU Technology Conference) prevista alla fine di marzo. La casa delle GeForce aveva già ridotto l’evento a semplice streaming online, e ora ha deciso di cancellare del tutto la conferenza a favore di nuovi annunci sotto forma di notizie pubblicate sul sito ufficiale.

PCProfessionale © riproduzione riservata.