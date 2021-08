Pokémon Presents agosto diretta streaming: orario e data

The Pokémon Company ha annuciato ufficialmente l’evento in diretta streaming Pokémon Presents, che si terrà ad agosto. Gli argomenti che saranno trattati, sono i remake di Pokémon Diamante e Perla e l’open world Leggende: Arceus. Ma ecco tutte le news su Pokémon Presents: dove guardarlo in diretta, orario e data della live in streaming.

Pokémon Presents agosto orario e data

Durante il Pokémon Presents di agosto si parlerà quindi dei remake di quarta generazione, Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente. Si tratta infatti di due capitoli che i giocatori di Nintendo hanno molto amato, e che stanno per tornare sulla più moderna piattaforma Nintendo Switch, con una nuova veste. I player sono pronti quindi per tornare regione di Sinnoh. Inoltre si parlerà dell’attesissimo open world Leggende: Arceus di cui, al momento si sa ancora poco se non che anche questo sarà ambientato a Sinnoh, ma diversi anni nel passato.

Ma quando ci sarà Pokémon Presents? L’evento sarà trasmesso in diretta streaming in data mercoledì 18 agosto, a partire dalle ore 15:00, orario italiano. A quest’ora potremo succosi dettagli sui prossimi giochi a tema Pokémon in uscita su Switch. Il 2021 è caratterizzato dal 25esimo anniversario del mondo Pokémon, e sicuramente ci saranno peculiari novità anche in merito a questo evento. Non escludiamo infatti anche una sezione dedicata a Pokémon Unite e al suo debutto in versione mobile.

Pokémon Presents agosto diretta streaming

La presentazione in diretta streaming dell’evento Pokémon Presents avverrà direttamente sul canale YouTube di Pokémon. Infatti su questa piattaforma sarà mandato in live l’evento streaming, come potete vedere dal video in diretta qui sotto. Mettete la sveglia allenatori, tante novità vi attendono nell’evento streaming Pokémon Presents, disponibile alla visione dalle ore 15.00 del giorno mercoledì 18 agosto.

