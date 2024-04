News

Martina Pedretti | 24 Aprile 2024

TikTok

Biden firma ufficialmente il bando di TikTok dagli USA

Dopo il via libera del Senato e della Camera, anche il presidente Joe Biden ha firmato ufficialmente il disegno di legge per vietare TikTok negli USA. Ora sembra che il social di proprietà di ByteDance sarà bandito nel paese.

Oggi 24 aprile, il presidente Joe Biden ha firmato un pacchetto di aiuti esteri che include un disegno di legge che vuole vietare TikTok negli USA. Nei documenti si legge che il bando diverrà realtà se la società madre ByteDance con sede in Cina non cederà l’app a un’altra azienda entro un anno.

Il disegno di legge sul disinvestimento o sul divieto è ora legge, e tocca quindi a ByteDance fare la sua mossa. Ora infatti la società cinese proprietaria di TikTok, dovrà vendere l’app entro 9 mesi, altrimenti questa sarà bannata da tutti i dispositivi. Sono circa 170 milioni gli americani che usano TikTok, che quindi potrebbero non poter più usare l’app. La società ha nove mesi iniziali per concludere un accordo, anche se il presidente potrebbe estendere i tempi di altri tre mesi se vedesse progressi.

TikTok prevede di contestare la legge in tribunale, e questo potrebbe in definitiva estendere la tempistica del bando. Possiamo infatti ipotizzare che i tribunali ritarderanno l’applicazione del blocco negli USA in attesa di una risoluzione finale tra le due parti coinvolte.

Cosa succede quindi ora? Non resta che aspettare che il verdetto finale di Joe Biden del ban di TikTok negli USA diventi realtà. Nei prossimi giorni scopriremo quali saranno le mosse di TikTok per cercare di rimanere a galla e garantire il servizio ai suoi utenti, molti dei quali lavorano proprio sul social.