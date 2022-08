1 Le novità di settembre 2022 su Amazon Prime Video

A settembre 2022 si arricchisce il catalogo di Amazon Prime Video.

Tante sono le uscite che gli abbonati alla piattaforma streaming potranno gustarsi in esclusiva.

Tra queste Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere e Prisma come novità, ma anche Un medico in famiglia e One Tree Hill per chi vuole fare un salto nel passato.

Ma ecco tutti i film e le serie TV in arrivo a settembre 2022 su Prime Video.

Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere

dal 2 settembre

Su Prime Video arriva la serie Gli Anelli del Potere, dal mondo de Il signore degli anelli.

Questa porterà per la prima volta sugli schermi le leggende della Seconda Era della storia della Terra di Mezzo. La storia si svolge migliaia di anni prima degli eventi narrati in Lo Hobbit e Il Signore degli Anelli di J.R.R. Tolkien, e porterà gli spettatori in un’era lontana in cui furono forgiati grandi poteri, regni ascesero alla gloria e caddero in rovina, improbabili eroi furono messi alla prova, la speranza appesa al più esile dei fili, e uno dei più grandi cattivi usciti dalla penna di Tolkien minacciò di far sprofondare tutto il mondo nell’oscurità.

Partendo da un momento di relativa pace, la serie segue un gruppo di personaggi, alcuni già noti, altri nuovi, mentre si apprestano a fronteggiare il temuto ritorno del male nella Terra di Mezzo.