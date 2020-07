Eau de Space: la fragranza di NASA al “profumo di spazio”

Si chiama Eau de Space la nuova iniziativa a tema spaziale che ha però ben poco di scientifico, visto che si tratta di produrre una fragranza che ricordi il “profumo” tipico dello spazio esterno. La società al lavoro sull’insolita iniziativa pensava al valore divulgativo del prodotto, ma le richieste dei potenziali acquirenti sono andate molto oltre le aspettative iniziali.

Eau de Space accetta donazioni sulla piattaforma Kickstarter, con un target iniziale di soli € 1.748 che è già stato nuclearizzato fino a raccogliere (al momento di scrivere) €160.381. Lungi dall’essere un’iniziativa farlocca, l’acqua di Cologna spaziale di Eau de Space è basata su una formula segreta concepita e realizzata su espressa richiesta di NASA.

L’agenzia spaziale statunitense utilizza il suo profumo di spazio da 10 anni per addestrare gli astronauti e prepararli al viaggio verso la Stazione Spaziale Internazionale. Secondo la testimonianza di chi ci è passato, lo spazio esterno ha un caratteristico odore metallico, dolce e piacevole, che si insinua nella ISS dopo una camminata spaziale ed è molto difficile da definire bene vista l’assenza di corrispettivi “terrestri”.

Eau de Space ha ottenuto l’accesso alla formula segreta di NASA dopo anni di richieste e tramite l’uso del Freedom of Information Act statunitense. Il profumo dello spazio non sarà in ogni caso un prodotto commerciale fatto e finito, limitandosi piuttosto a una copiosa donazione ai programmi STEM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria, Matematica) delle scuole elementari statunitensi. In alternativa, con una donazione da $29 su Kickstarter è ancora possibile acquistare la propria bottiglia di qualcosa destinato a diventare merce molto rara.

