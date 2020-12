Warner Bros.: i film del 2021 in streaming e nei cinema lo stesso giorno

La major di Hollywood ha deciso di portare contemporaneamente nei cinema e online i suoi film in programma per l’anno prossimo. È l’unico modo per sopravvivere alla pandemia, dice Warner.

Warner Bros. ha reso nota l’intenzione di rivoluzionare la gestione del calendario delle distribuzioni programmate per il 2021. Durante tutto l’anno prossimo, dice la major Hollywoodiana, i film in uscita saranno nei cinema ma anche, via streaming, nelle case di tutti gli spettatori abbonati al servizio HBO Max.

L’iniziativa di Warner è eccezionale come è eccezionale il tempo corrente, con la pandemia di COVID-19 che continua a progredire sostanzialmente incontrollata negli USA e in molti altri paesi del mondo. Le sale cinematografiche sono in affanno, per usare un eufemismo, e le major del cinema rischiano l’osso del collo se non reagiscono a una situazione di mercato senza precedenti come quella attuale.

La trasmissione dei film Warner fissata per il 2021 sarà nei cinema (almeno tra quelli ancora aperti) e tramite la piattaforma di streaming HBO Max, e diversamente da Disney+ non sarà necessario pagare un prezzo aggiuntivo oltre all’abbonamento base. Al momento HBO Max è disponibile solo negli USA, mentre l’anno prossimo dovrebbe arrivare in America Latina e in alcuni paesi europei. L’Italia non dovrebbe essere tra questi.

Stando alle parole del presidente e CEO di Warner Ann Sarnoff, il piano di distribuzione condiviso tra cinema e streaming rappresenta un’occorrenza unica che dovrebbe durare per il solo 2021. La speranza, di Warner come di tutti gli appassionati di cinema, è che i vaccini e la nuova presidenza USA di Joe Biden riescano a riprendere il controllo sulla circolazione incontrollata del virus SARS-CoV-2.

Il piano di Warner Bros. per il 2021 include produzioni molto attese come Tom & Jerry, Mortal Kombat, Dune, Matrix 4, The Suicide Squad e altre. In precedenza Warner aveva già annunciato la trasmissione simultanea cinema-streaming di Wonder Woman 1984, lo stesso giorno di dicembre 25 (dell’anno in corso).

PCProfessionale © riproduzione riservata.