Andrea Sanna | 28 Marzo 2024

In Spagna Telegram è stato bloccato. Ma qual è il motivo di questa scelta? Ecco cosa è successo e cosa potrebbe accadere in Italia

In Spagna è stata presa una scelta importante che ha previsto il blocco di Telegram. Ma per quale motivo preciso è arrivata questa decisione per l’app di messaggistica? L’Italia rischia qualcosa? Ecco cosa sappiamo in merito.

In Spagna la recente azione giudiziaria ha bloccato in via temporanea Telegram. La situazione ha acceso i riflettori sulla tutela dei diritti di proprietà intellettuale, così come sulla libertà di espressione in questa fase dell’era digitale.

Tale episodio è stato innescato da delle accuse di violazione di copyright da parte di quattro gruppi mediatici molto influenti in Spagna. Ciò evidenzia come le piattaforme digitali debbano affrontare delle sfide importanti per quel che riguarda le leggi sulla proprietà intellettuale.

Attualmente Telegram è vietato (in via temporanea) in Spagna, per ordine del giudice Santiago Pedraz del Tribunale Nazionale, dopo le accuse di Mediaset, Atresmedia, Movistar ed Egeda, poiché sono stati condivisi dei contenuti protetti da copyright.

Il giudice ha definito questa scelta come “necessaria, appropriata e proporzionale“. Si presenta come un monito sull’importanza di regolamentazione digitale, come visto già nelle varie regolamentazioni europee nel Digital Markets Act.

Sebbene sia temporanea, questa misura spagnola che prevede il blocco di Telegram è stata attuata anche in altri Pesi quali Cina, Pakistan, Thailandia, Iran e Cuba. Il tutto per motivi che spaziano dalla censura politica così come dalla lotta contro la condivisione illegale di contenuti.

Per quanto Telegram abbia un forte impatto su privacy e anonimato, anche il suo fondatore Pavel Duron ha difeso il tutto come diritto fondamentale.

Ma in Italia potremmo ritrovarci in una simile situazione con Telegram? Probabilmente ve lo starete chiedendo e molti utenti vogliono capire certamente cosa succederà con l’app. Al momento le autorità italiane non hanno indicato una propensione a un blocco. Non appena ci saranno novità, però, non esiteremo a darvi tutte le informazioni del caso.