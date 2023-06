News

Andrea Sanna | 7 Giugno 2023

Dopo aver scoperto come funziona il chatbot AI di TikTok e come trasformarsi in un filtro Sim con intelligenza artificiale, l’app si sta concentrando sulla funzionalità “Series”. Ora verrà ampliata a un numero maggiore di utenti, consentendo così la monetizzazione per alcuni precisi contenuti esclusivi mediante il sistema paywall.

L’azienda aveva introdotto TikTok Series a marzo, anche se nel corso della prima fase l’ha resa disponibile a un numero limitato di utenti. Esattamente come OnlyFans, con Series i creator hanno modo di poter pubblicare contenuti esclusivi. I fan potranno vederli solo previo pagamento. Si ha modo di poter stabilire il prezzo del contenuto. Si varia da 1 a 190 dollari. I video premium poi posso durare fino a un massimo di 20 minuti. Il doppio del limite attuale di 10.

Questa espansione offre un metodo di monetizzazione agli utenti, ma limitato in alcune aree geografiche. Tra gli altri limiti c’è la necessità di avere almeno 18 anni. E tra gli altri requisiti un minimo di 10.000 follower. Questo vi permetterà dunque di poter soddisfare tutti i requisiti in termini di account e visualizzazioni.

C’è da dire che anche gli altri utenti con soli 1.000 follower su TikTok, ma che soddisfano gli altri requisiti, hanno modo di candidarsi mostrando mostrando materiali esclusivi venduti altrove, nonostante questo non garantisca comunque l’approvazione.

Il contenuto premium dà moto ai creator di guadagnare denaro da quanto pubblicato sul social. Storicamente ci sono state sempre lamentele sui guadagni offerti dalla piattaforma. Con il fondo originale per i creator di TikTok, gli utenti guadagnavano appena pochi centesimi per video virali. Questo ha portato quindi l’azienda a introdurre il fondo Creativity Program. Questo richiede la pubblicazione di video più lunghi per poter partecipare.

