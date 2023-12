News

Andrea Sanna | 22 Dicembre 2023

TikTok

Cosa succede su TikTok da desktop

Navigando sul web molti utenti si sono resi conto che TikTok ha smesso di funzionare. E questa problematica è stata riscontrata da desktop. Sicuramente meno comodo rispetto allo smartphone, ma c’è chi per abitudine o lavoro preferisce utilizzarlo così. Ma a quanto pare da diverse ore ormai non è possibile usufruire del servizio.

Da qui in tanti si sono allarmati e hanno provato a risolvere il problema con scarsissimo successo. Cosa sta succedendo su TikTok? Aprendo il sito dell’app social vi si chiederà di accedere o scegliere un account Facebook, Apple, Google o Twitter da collegare. Una volta confermata l’identità però dovrebbe comparire generalmente la schermata che tutti conosciamo, con i post delle persone che si seguono o i così denominati “Per te”. Ma ciò non avviene.

Sebbene infatti su TikTok l’utente ha effettuato con successo il login, si trova davanti una pagina bianca vuota e una scritta in altro a sinistra. Precisamente compare la dicitura “Not found”.

Questa situazione dura da circa 24 ore e pare essere principalmente concentrata nel nostro Paese. E pensate che ha coinvolto, nella sola giornata di ieri, anche alcuni utenti che utilizzano l’app da dispositivi mobile.

L’accaduto di TikTok va ad aggiungersi all’X (ex Twitter) down che si è verificato sempre ieri mattina, in cui moltissimi utenti non riuscivano più a vedere i post dei seguiti e i vari “per te” sulla piattaforma. In tanti non avevano modo di leggere o scrivere e sembrava quasi come accedere per la prima volta all’app.

Due situazioni distinte, che non sono correlate, ma comunque mostrano le difficoltà delle due app ultimamente. Riguardo TikTok non è giunta alcuna comunicazione ufficiale e Bytedance, proprietario ufficiale, non ha dato informazioni utili. Ma vedremo se questa problematica si risolverà in tempi brevi, come tanti fan della piattaforma si augurano.