In arrivo il bottone per fare il download dei video

Una grande novità sta arrivando su Twitter. Secondo quanto anticipato dallo stesso Elon Musk, presto ai suoi utenti Twitter permetterà di scaricare i video dalla piattaforma.

Attualmente chiunque voglia salvare un video sul proprio dispositivo, infatti, deve scaricarlo attraverso l’uso di estensioni, siti web, o il classico registra schermo. Presto però non sarà più così e ad anticiparlo è stato il nuovo proprietario del microblogging che ha acquistato il social lo scorso 28 ottobre per 44 miliardi di dollari.

Rispondendo a un utente che richiedeva l’esistenza di un bottone attraverso il quale scaricare in modo rapido i video su Twitter – anche a costo di pagare – Elon Musk ha risposto che presto questo pulsante arriverà.

— Elon Musk (@elonmusk) November 10, 2022

Da giorni ormai si parla di Twitter a pagamento, non solo per chi vuole la spunta blu ma anche per tutti gli altri utenti. A quanto pare, aggiungendo strumenti in più, molti fruitori sono disposti anche a pagare per continuare a utilizzare il social network. C’è chi invece preferisce abbandonare Twitter proprio a causa della nuova leadership o migrare su altri social come Mastodon.

Per il momento, Twitter a pagamento per tutti resta ancora un rumor. La cosa certa è che un abbonamento di circa 8 dollari al mese permetterà agli utenti di avere la tanto agognata spunta blu, incluse ulteriori funzioni premium.

