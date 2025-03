News

Nicolo Figini | 14 Marzo 2025

WhatsApp sta lavorando per portare le conversazioni legate da un unico thread nelle chat. Ecco come funziona e quello che sappiamo in merito.

I thread su WhatsApp

Nella giornata di ieri abbiamo parlato del fatto che WhatsApp sta lavorando per introdurre la possibilità di disattivare la fotocamera prima di rispondere alle videochiamate. Una funzione ancora in fase di test che non sappiamo quando verrà rilasciata, ma siamo certi che tutti gli utenti saranno al settimo cielo apprendendo tale notizia.

Oggi, il sito WaBetaInfo ci informa che l’app di messaggistica istantanea sta per fare un altro passo in avanti. La novità che stiamo per rivelarvi è emersa dalla versione beta 2.25.7.7 per Android e presenta un thread simile visto all’interno di altre applicazioni e social network. Si tratta di un modo per collegare le chat tra loro e non perdere il filo del discorso, soprattutto all’interno dei gruppi.

Come funziona? In sostanza, viene spiegato che quando una persona risponde a un messaggio citato il thread rimane collegato al messaggio originale. Tutte le risposte, una dietro l’altra, vengono organizzate al meglio. Questa funzione mira a migliorare il tener traccia del discorso, ridurre la confusione, risparmiare tempo e contribuire a un flusso più regolare delle interazioni.

Come abbiamo anticipato poc’anzi, dobbiamo di nuovo precisare che si tratta di una funzione in fase di test e per tale motivo non è disponibile ancora per tutti gli utenti. Ciò significa che verrà rilasciata con un futuro aggiornamento ma ancora non sappiamo quando ciò si verificherà. Vi consigliamo di continuare a seguirci per non rimanere indietro con tutte le novità che ci aspettano nel prossimo futuro.