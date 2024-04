News

Martina Pedretti | 18 Aprile 2024

TikTok Notes arriva in Australia e Canada: al via l’app per foto

Dopo che nelle ultime settimane sono stati avvistati accenni in merito all’interno del social, TikTok ha ora lanciato ufficialmente la sua nuova app dedicata alla condivisione di foto, chiamata TikTok Notes. I primi a provarla saranno gli utenti in Australia e Canada.

TikTok Notes è un’app per la condivisione di foto, con immagini e relative descrizioni come già succede sul social principale, ma raccolte in un proprio spazio. Come spiegato da ByteDance: “ Ci auguriamo che la community di TikTok utilizzi TikTok Notes per continuare a condividere i propri momenti attraverso post fotografici. Che si tratti di documentare avventure, esprimere creatività o semplicemente condividere istantanee della propria giornata, l’esperienza TikTok Notes è progettata per coloro che desiderano condividere e coinvolgere attraverso contenuti fotografici“.

Il layout dell’app ricorda Pinterest, ma presenta anche somiglianze con l’app di eCommerce Lemon8 di TikTok, lanciata l’anno scorso. Anche i profili utente assomigliano molto a quelli di TikTok, con lo stesso layout di base, con l’aggiunta di alcune fantastiche icone colorate al neon.

In termini di pubblicazione, si possono aggiungere fino a 34 immagini a un singolo post, con le immagini presentate come una raccolta a scorrimento laterale, simile a un carosello. Gli utenti hanno anche un limite di didascalie di 4.000 caratteri, insieme a una sezione dedicata al titolo.

Rispetto ai caroselli di Instagram, che finora permettono solo la pubblicazione di 10 foto (anche se sembra che questo cambierà presto), si tratta di post molto più corposi.

Non resta quindi che attendere che TikTok Notes sbarchi anche in Italia per farci un’idea della nuova app dedicata alle foto.