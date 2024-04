News

Andrea Sanna | 10 Aprile 2024

Per alcuni utenti X abilita una nuova funzione. L’ex Twitter infatti dà la possibilità di effettuare l’accesso via passkey

Giunge una nuova notizia da X, che abilita l’accesso via passkey. Questa possibilità, però, non è concessa a tutti gli utenti. Ecco cosa prevede questa nuova funzionalità. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Passkey su X

Arriva una notizia molto importante da parte di X. L’ex Twitter, guidato da Elon Musk, ha in mente delle nuove novità per la piattaforma. Stando a quanto è emerso, infatti, il social implementò il supporto alle passkey negli Stati Uniti a gennaio. Ma adesso ha ufficializzato che sarà possibile utilizzare questo nuovo metodo di autenticazione con iPhone.

Chi riguarda questa scelta di X? Tutto il mondo, anche l’Italia. Se in altre circostanze si andava con cautela e pian piano Paese per Paese, stavolta si va dritti al punto. La notizia arriva direttamente da X mediante il proprio account Safety: “Passkeys è ora disponibile come opzione di accesso per tutti a livello globale su iOS! Provatelo”.

Grazie all’utilizzo delle passkey si riduce anche il rischio di attacchi di phishing e accessi non autorizzati. Questo perché le passkey anche su Twitter sono generate dal proprio dispositivo.

Come abilitare le passkey su Twitter

Sapete come poter abilitare l’accesso via passkey sull’account di X? Vediamo insieme cosa si deve fare passo passo, seguendo questi utili passaggi:

Per prima cosa è necessario aprire l’app sul dispositivo iOS;

Cliccare sulla propria immagine del profilo che si trova in alto a sinistra;

Pigiare su Impostazioni e poi su Privacy;

Accedere alla sezione Sicurezza e accesso all’account;

Di conseguenza scegliere Sicurezza;

Poi si deve attivare l’interruttore Passkey;

Infine confermare la password attuale.

Insomma si tratta di pochi semplici passi, nulla di difficile. Così come X anche Google ha deciso di intraprendere questa strada in passato e pare aver ispirato proprio il noto social network.