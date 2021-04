Come attivare la funzione per pubblicare foto in 4K su Twitter anche dalle app iOS e Android, per caricare immagini in alta qualità da mobile

Dopo aver anticipato l’arrivo di una nuova attesissima funzione, Twitter ha finalmente annunciato la disponibilità delle nuove opzioni di caricamento delle foto sulla sua app. Infatti ora anche gli utenti Android e iOS, e non solo quelli da desktop, potranno condividere immagini in 4K. Twitter ha deciso quindi di approcciarsi all’alta definizione, per permettere che chi usa l’app da mobile possa ottenere un feed di qualità, con immagini a risoluzione elevata.

Inizialmente si trattava di un test, che metteva alla prova la funzionalità di questa novità con un numero ristretto di utenti. Ma ora Twitter ha deciso di lanciare la possibilità di caricare foto in 4K e renderla disponibile a tutti i suoi utenti. Questo permetterà a chi sfrutta il social come piattaforma per promuovere la sua arte di mantenere la qualità originale del prodotto. Il limite alla risoluzione delle immagini passerà quindi da 2048 x 2048 pixel, a 4096 x 4096 pixel.

Come attivare la funzione per le foto in 4K su Twitter

Come si può quindi attivare la funzione per pubblicare foto in 4K su Twitter? Per poter abilitare il caricamento di immagini in alta risoluzione anche su Android e iOS, da app, è necessario recarsi nella sezione Utilizzo Dati. Successivamente si deve spuntare Immagini in alta risoluzione per attivare la visualizzazione nel feed e Caricamento di immagini in alta qualità se le si vuole twittare. Si può anche scegliere di impostare la funzione solo quando si è collegati al Wi-Fi o quando si ha una connessione limitata.

Così si potrà finalmente ottenere la possibilità di visualizzare immagini in alta risoluzione su Twitter. La gran parte degli smartphone non permetterà di notare la differenza. Tuttavia se si ha un dispositivo top di gamma con un grande schermo di ultima generazione, sarà l’ideale.

Nei prossimi mesi sono in arrivo ricche novità su Twitter come le reaction a emoji come Facebook, la nuova funzione per annullare i tweet entro 6 secondi e la possibilità di rileggere le risposte prima di pubblicarle.

