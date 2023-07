Pokémon

Martina Pedretti | 18 Luglio 2023

Annunciati due DLC di Pokémon Scarlatto e Violetto

Durante il Pokémon Presents del 27 febbraio Game Freak ha annunciato il tanto atteso DLC di Pokémon Scarlatto e Violetto, dal titolo Il tesoro dell’Area Zero.

Come con la precedente generazione quindi, la storia di Pokémon Scarlatto e Violetto continueranno in due DLC che proseguiranno quanto scoperto nella prima fase di gioco.

Quando esce il DLC di Pokémon Scarlatto e Violetto

Il DLC sarà diviso in due parti: la prima parte, La maschera turchese, sarà disponibile a partire da autunno 2023, mentre la seconda parte, Il disco indaco, uscirà in inverno 2023.

Il tesoro dell’Area Zero ci farà incontrare due nuovi Pokémon, ovvero Ogerpon e Terapagos, oltre a nuove zone oltre la regione i Paldea e presenterà anche una nuova accademia.

Nel primo DLC, La maschera turchese, il giocatore andrà in gita nella vicina Nordivia, in gita scolastica. Nel secondo, Il disco indaco, il personaggio invece studierà nell’accademia Mirtillo, per uno scambio studentesco. Durante le due espansioni si potranno incontrare Pokémon non apparsi a Paldea.

Trailer e video

Durante l’evento sono stati annunciati due nuovi Pokémon Paradosso, Acquecrespe e Fogliaferrea che però non faranno parte del DLC, ma che sono già affrontabili in-game nel nuovo evento Raid Teracristal.

Prezzo

Il pacchetto DLC, che comprende entrambe le parti, è già acquistabile sul Nintendo eShop a un prezzo di 34,99 €.

Come bonus inoltre si potranno ricevere da subito nuovi completi per l’allenatore. Chi acquista l’espansione entro il 31 ottobre avrà anche uno speciale Zoroark di Hisui.