Nasce Musically e diventa TikTok: ecco cos’è e come funziona il social network cinese che sta contagiando sempre più giovani

In un’epoca in cui i social network sono in continua evoluzione è necessario stare al passo con le nuove tendenze e osservare come si trasformano questi strumenti per la comunicazione. Il 2019 ha segnato la svolta per il social network cinese TikTok, prima conosciuto come Musically, rendendolo il tormentone di milioni di giovani utilizzatori. Sarà una minaccia per Facebook e Instagram?

Musical.ly Inc. nasce in Cina nel 2014 da un’idea di Alex Zhu e Luyu Yang. Prima di lanciare musical.ly, la coppia lanciò un social network a scopo educativo, per insegnare diverse materie grazie a brevi video. Tuttavia la piattaforma non ebbe successo, e i due creatori scelsero di cambiare target puntando sugli adolescenti.

Ad agosto 2014 nasce così musical.ly, ovvero una piattaforma che univa musica e video. Nel croso del 2017 l’azienda cinese ByteDance ha acquistato il progetto, unendo le piattaforme TikTok e musical.ly con il fine di ampliare la base utenti, mantenendo il nome TikTok.

Cos’è TikTok e come funziona

Ma che cos’è TikTok? Si tratta di un’applicazione grazie alla quale gli utenti possono creare brevi clip musicali dai 15 ai 60 secondi. Spesso inoltre viene modificata la velocità di riproduzione e aggiunti determinati filtri. Ai video poi si possono aggiungere determinate canzoni, suoni e anche audio tratti da scene di film o serie TV.

Come funziona TikTok? Il social media si utilizza accelerando, rallentando o modificando la velocità video. Inoltre è possibile selezionare da una libreria interna svariati audio campione. Grazie a un’opzione particolare è possibile registrare in contemporanea da due dispositivi mobili su un unico video. Di solito gli utenti usano questa funzione in due, facendo sì che le persone possano filmarsi l’una con il cellulare dell’altra.

TikTok sfrutta l’intelligenza artificiale per osservare gli interessi e i gusti degli utenti, così da personalizzare i contenuti che vengono caricati sull’app da altri.

TikTok download: come scaricare l’app video per iOS e Android e fare l’accesso login

L’applicazione è disponibile al download sia per iOS che per Android, grazie a Apple Store e Google Play. Una più piccola fetta dei contenuti del social si trovano anche sul sito ufficiale. Sulla pagina web compare anche una descrizione ufficiale di TikTok:

TikTok è la piattaforma N.1 al mondo per i video brevi. La nostra missione è far sì che chiunque nel mondo possa dare libera espressione della propria immaginazione e conoscenza nei modi e tempi ritenuti più opportuni. La piattaforma ospita lavori creativi in forma di video che contribuiscono a donare un’esperienza genuina, ispirante e divertente.

Dal sito è anche possibile esplorare la sezione Tendenze, per scoprire quali sono gli hashtag più utilizzati e i video più popolari.

Per effettuare il login basta procedere con l’apertura dell’app scaricata e seguire quanto indicato sulla homepage. L’accesso richiederà una mail e una password, da associare a un nome e cognome. Se si preferisce si può anche accedere da altri social come Instagram, Facebook o Twitter.

TikTok opinioni e pericoli

Come ogni social network nel momento del suo boom mediatico, anche TikTok è stato giudicato più volte, tra opinioni positive e negative. Prevalentemente si sono analizzati i pericoli che questa applicazione mette in gioco, soprattutto riferendosi a un target così giovane. I trend infatti svelano che a scaricare TikTok sono in particolare adolescenti dai 10 ai 18 anni.

Quali pericoli può scatenare TikTok? Prima di tutto, avendo una così grossa influenza su un pubblico teenager, la tendenza a voler ricreare sfide sempre più estreme per ricevere il consenso della community. Sono diverse infatti le challenge nate da questo social network, alcune delle quali mettono a rischio i suoi utenti. Niente di nuovo, dato che negli anni passati il format challenge ha dato il via a pericolose sfide anche su YouTube, Facebook e Instagram. La differenza sta nel fatto che questi social network impongono una limite d’età per potervi accedere.

In molti hanno detto le proprie opinioni definendo TikTok un’app narcisistica, che vuole sfruttare l’elemento wow del suo pubblico, in un’epoca in cui difficilmente ci si stupisce di qualcosa. Per un genitore il cui figlio cresce con TikTok sarà necessario prestare attenzione all’utilizzo che ne viene fatto, come d’altronde hanno fatto i genitori delle generazioni passate con gli altri social.

