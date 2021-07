Instagram lancia una novità: è arrivata la funzione per tradurre il testo scritto nelle Storie degli utenti seguiti. Ecco come funziona

Instagram sta aggiungendo una nuova opzione per tradurre automaticamente il testo nelle storie. Infatti il social ha annunciato che ora, quando il servizio rileva una lingua straniera, apparirà l’opzione “Visualizza traduzione” in alto a sinistra dello schermo. Infatti da ora gli utenti la possono selezionare per ottenere una traduzione del testo scritto.

Instagram afferma che la nuova funzione di traduzione sarà disponibile a livello globale e attualmente supporta oltre 90 lingue. L’obiettivo è quello di facilitare la condivisione di contenuti con un pubblico internazionale.

La funzionalità, il cui sviluppo è stato precedentemente segnalato dal ricercatore Alessandro Paluzzi, significa che ora c’è parità tra le storie di Instagram e i post tradizionali. Nel 2016 infatti, Instagram ha aggiunto le traduzioni automatiche a commenti, didascalie e biografie degli utenti, ma non è riuscito a includere la funzione con le storie lanciate un mese dopo.

Come funziona la traduzione delle Storie Instagram

Sebbene la nuova funzione possa tradurre il testo, Instagram afferma che la traduzione audio non è disponibile “in questo momento“. Come sappiamo, nel frattempo Instagram ha anche implementato i sottotitoli automatici per le storie in inglese a maggio. Infatti non sembra al di fuori delle possibilità del social poter un giorno tradurre anche l’audio.

La funzione di traduzione sarà disponibile per tutti gli utenti di Instagram in scala globale.

In questa giornata Instagram ha anche annunciato un nuovo strumento di controllo sui contenuti sensibili. Si tratta quindi di grandi novità per il social, che sembra essere al lavoro anche su altre funzioni quali la possibilità di postare da computer, o anche di salvare le Storie come bozze. Inoltre pare che Instagram presto dirà anche quanto tempo manca prima che una Storia scompaia. Una notizia che ha spaventato i fan è quella che Instagram sembra voglia dire addio allo swipe up in favore dello sticker Link. Non è chiaro se questo strumento farà il suo debutto per permettere a tutti gli utenti di condividere link nelle Storie, o se sostituirà del tutto lo swipe up.

