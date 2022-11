Twitter: Elon Musk vuole introdurre messaggi vocali e crittografia nei DM

Elon Musk vuole rivoluzionare i DM di Twitter

Il nuovo proprietario di Twitter, Elon Musk, ha espresso pubblicamente il suo desiderio di migliorare il funzionamento dei DM del social network. In un incontro con i dipendenti, ha spiegato esattamente di voler introdurre messaggi vocali, videochat e crittografia nei messaggi diretti.

Il nuovo “Twitter 2.0” di Elon Musk prevede quindi l’implemento della crittografia e l’introduzione dell’uso di note vocali in chat, secondo The Verge. Dopo i disguidi avvenuti negli scorsi giorni e la minaccia di chiusura del social, Musk sta cercando di pensare al futuro della piattaforma.

“Vogliamo consentire agli utenti di essere in grado di comunicare senza preoccuparsi della loro privacy, senza essere preoccupati per una violazione dei dati su Twitter o per la diffusione di tutti i loro DM sul web. Non devono pensare che qualcuno su Twitter potrebbe spiare sui loro DM“, ha detto Elon Musk. “Ovviamente non sarebbe bello ed è già successo alcune volte.”

Nel suo discorso Musk fa riferimento al 2018, quando Twitter ha avvertito gli utenti che un numero non divulgato di messaggi diretti tra le aziende e i loro clienti era stato accessibile a estranei da oltre un anno. Inoltre, all’inizio di quest’anno, il governo degli UDA ha accusato un ex dipendente di accesso improprio ai dati degli utenti per conto dell’Arabia Saudita, anche se non è chiaro come i DM siano stati o non siano stati utilizzati.

Nel corso degli anni, Twitter ha avviato e poi sospeso la creazione di DM crittografati diverse volte. Ma ora Musk ha deciso di implementala come una priorità assoluta per il suo Twitter 2.0. Il CEO ha poi continuato elogiando Signal, l’app di chat crittografata gestita come non profit. Inoltre ha dichiarato di aver parlato con il suo creatore, Moxie Marlinspike, che ora è potenzialmente disposto ad aiutare il team di Twitter.

I messaggi crittografati sono all’ordine del giorno per le applicazioni di chat, come WhatsApp e Telegram. Questa impedisce a terzi, compresa la piattaforma, di leggere i messaggi privati tra due utenti.

Elon Musk ha continuato dicendo che vuole anche anche permettere agli utenti di fare chat vocali e video tramite i DM. Ha chiarito che Signal richiede la condivisione di un numero di telefono per avviare un thread e che, grazie al suo sistema di account, Twitter può facilitare le chiamate sicure in modo da non dover fornire a qualcuno il proprio numero di telefono.

