News

Martina Pedretti | 26 Aprile 2024

TikTok

TikTok potrebbe presto chiudere: ByteDance si palesa contro la vendita imposta dagli USA per continuare a esistere nel paese

TikTok potrebbe presto chiudere: ByteDance contro la vendita imposta dagli USA

ByteDance, l’azienda proprietaria di TikTok, sembra sia pronta a chiudere la sua app piuttosto che venderla, come richiesto dalla legge da poco firmata dal governo degli USA.

Gli Stati Uniti, dopo il voto alla Camera, al Senato e del Presidente, sono pronti a bloccare TikTok nel paese, a patto che l’azienda non cambi proprietà entro 9 mesi. Tuttavia ByteDance non è pronto a lasciare andare il social, e ha deciso di sfruttare tutte opzioni per combattere la legislazione che vieta la piattaforma dagli app store statunitensi.

Gli algoritmi su cui TikTok fa affidamento per le sue operazioni sono fondamentali per ByteDance. Questo infatti rende altamente improbabile una vendita dell’app e i suoi algoritmi, hanno affermato fonti vicine alla società madre.

TikTok rappresenta una piccola quota dei ricavi totali di ByteDance. Quindi la società madre preferirebbe che l’app venisse chiusa negli USA, nella peggiore delle ipotesi, piuttosto che venderla a un potenziale acquirente americano. Una chiusura avrebbe un impatto limitato sull’attività di ByteDance e la società non dovrebbe rinunciare al suo algoritmo.

Il disegno di legge sul disinvestimento o sul divieto è ora legge, e tocca quindi a ByteDance fare la sua mossa. Ora infatti la società cinese proprietaria di TikTok, dovrà vendere l’app entro 9 mesi, altrimenti questa sarà bannata da tutti i dispositivi. Sono circa 170 milioni gli americani che usano TikTok, che quindi potrebbero non poter più usare l’app. La società ha nove mesi iniziali per concludere un accordo, anche se il presidente potrebbe estendere i tempi di altri tre mesi se vedesse progressi.

TikTok prevede di contestare la legge in tribunale, e questo potrebbe in definitiva estendere la tempistica del bando.