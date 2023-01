HowTo

Martina Pedretti | 23 Gennaio 2023

the last of us

Su Google arriva un easter egg per il debutto della serie di The Last of Us: ecco come attivarlo e cosa succede

Un nuovo easter egg per The Last of Us è stato introdotto sulla pagina di Ricerca Google. In tutto il mondo ha debuttato la serie ispirata al videogioco e il motore di ricerca ha deciso di celebrarla. Ma come si attiva l’easter egg di The Last of Us?

Come funziona l’easter egg di Google The Last of Us

Per attivare l’easter egg di Google vi basterà scrivere o la parola The Last of Us nella barra di ricerca del browser. Così facendo sullo schermo apparirà un piccolo cerchio rosso con all’interno un fungo. Cliccandolo si darà via a un’animazione che farà apparire una diramazione di funghi Cordyceps. Questo easter egg di Google sembra funzionare sia da smartphone, che da browser. Facendo click ripetutamente, il fungo continuerà a espandersi fino a tutta la schermata.

L’easter egg

La pagina di ricerca di Google mostra poi due pulsanti nella parte inferiore della pagina. Uno serve per cancellare l’animazione e un altro per condividere il risultato della ricerca tramite Facebook, Twitter o e-mail.

Negli anni Google ci ha regalato tanti easter egg simili, a tema Marvel, Friends, Il mago di Oz, per la sonda DART, per Velma e per House of the Dragon.

Il fenomeno The Last of Us

The Last of Us sta conquistando il mondo con la nuova serie TV di HBO ispirata all’iconico gioco di Naughty Dog. In Italia lo show è disponibile grazie a Sky e NOW, che permettono la visione in contemporanea con gli USA.

La storia di The Last of Us racconta come, 20 anni dopo lo scoppio di una brutale pandemia da Cordyceps, un fungo che trasforma gli esseri umani in mostri simili a zombie, il cinquantenne Joel, un contrabbandiere ormai privo di qualsiasi speranza verso l’umanità, è costretto a viaggiare attraverso gli USA insieme ad Ellie. Lei è una ragazzina di 14 anni che non ha mai vissuto al di fuori della zona di quarantena e deve raggiungere i ribelli, le Luci.