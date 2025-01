Come nascondere i repost e renderli privati ​​su TikTok

HowTo

Martina Pedretti | 2 Gennaio 2025

TikTok

La funzione di Repost su TikTok è diventata un modo popolare per interagire con i contenuti e i creatori preferiti, ma molti utenti si chiedono se esista un modo per mantenere privati questi Repost, senza renderli visibili a tutti i propri follower. Se anche tu ti sei posto questa domanda, sappi che, sebbene TikTok non offra un’opzione diretta per nascondere i Repost, esistono alcuni accorgimenti che ti permettono di limitarne la visibilità.

Come nascondere i Repost su TikTok

Purtroppo, al momento non c’è una funzione specifica per nascondere i Repost o renderli visibili solo a determinati utenti. Tuttavia, c’è un modo per controllare chi può vedere i tuoi repost: impostare il tuo account su “privato“. In questo modo, solo le persone che ti seguono potranno visualizzare i contenuti che hai ripostato. Ecco come fare:

Vai sul tuo profilo e clicca sulle tre linee orizzontali in alto a destra. Seleziona “Impostazioni e privacy”. Tocca “Privacy” e attiva l’opzione “Account privato”.

Con il tuo account impostato su privato, tutte le tue attività su TikTok, inclusi i Repost, saranno visibili solo ai tuoi follower approvati, impedendo a chi non ti segue di vedere i tuoi contenuti ripostati.

Bloccare specifici follower

Se invece vuoi limitare la visibilità dei Repost a uno specifico follower, l’unica opzione disponibile è bloccarlo. Bloccando un utente, questo non potrà più interagire con i tuoi contenuti, visualizzare il tuo profilo o inviarti messaggi.

Molti utenti hanno chiesto a TikTok di introdurre una funzionalità che consenta di nascondere i Repost in modo selettivo. Tuttavia questa funzione non è ancora stata implementata. Non appena il social attiverà uno strumento per poter rendere privati i propri Repost, vi aggiorneremo.

