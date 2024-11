HowTo

Martina Pedretti | 19 Novembre 2024

Google

Su Google si può attivare un nuovo easter egg dedicato al film Wicked: ecco come fare da PC, su iOS e Android

Un nuovo easter egg per Wicked è stato introdotto sulla pagina di Ricerca Google. In tutto il mondo presto arriverà il film musical e il motore di ricerca ha deciso di celebrarlo. Ma come si attiva l’easter egg di Wicked?

Come funziona l’easter egg di Google Wicked

Per attivare l’easter egg di Wicked è necessario entrare a Google o cliccare sulla barra di ricerca widget, e scrivere “Wicked film” o “Wicked movie“. Così facendo sullo schermo apparirà un incantesimo verde, e inizieranno a fluttuare tutti i risultati di Google, sulle note della canzone Defying Gravity. Il divertente scherzetto si attiva anche digitando il titolo del brano o delle due attrici Ariana Grande e Cynthia Erivo. Questo easter egg di Google sembra funzionare sia da smartphone, che da browser, sia su Android che su iOS.

Negli anni Google ci ha regalato tanti easter egg simili, a tema Marvel, Friends, Il mago di Oz, per la sonda DART, per Velma e per House of the Dragon. Più recentemente ha debuttato anche quello dedicato a The Last of Us e Barbie.

Il fenomeno Wicked

Il 21 novembre arriva al cinema il film Wicked, con Ariana Grande e Cynthia Erivo. La pellicola è una delle più attese dell’anno, ed è pronta a conquistare il pubblico, che non vede l’ora di poter correre in sala per scoprire l’adattamento cinematografico del musical.

La storia dell’improbabile amicizia tra Elphaba Thropp e Galinda Upland prende vita nella magica terra di Oz, esplorando le origini di due figure iconiche: la Strega Cattiva dell’Ovest e la Strega Buona del Sud. Uno dei musical più amati al mondo, Wicked, arriva sul grande schermo in un’ambiziosa versione cinematografica divisa in due capitoli, per offrire un’esperienza completa e fedele all’opera originale.

A interpretare le protagoniste ci sono la straordinaria Cynthia Erivo, nel ruolo della verde Elphaba, e la pop star Ariana Grande, nei panni dell’effervescente Galinda. Il cast stellare include anche Jeff Goldblum, che presta il suo carisma al Meraviglioso Mago di Oz, e Michelle Yeoh, che interpreta Madame Morrible, la preside della Shiz University.