Nicolo Figini | 3 Aprile 2025

Pare che molto presto verranno introdotti nelle scuole e negli hotel dei robot umanoidi per aiutare in alcune mansioni

Molto presto i robot umanoidi potrebbero venire inseriti all’interno di scuole e hotel per svolgere alcune mansioni.

Robot umanoidi negli hotel

Sembra quasi di vivere in un film di fantascienza circondati da continue informazioni sulla produzione di robot umanoidi che hanno una personalità sempre più simile agli esseri umani. In altri casi invece anche se l’aspetto non coincide del tutto, si possono trovare automi integrati nelle forze di Polizia oppure altri che potrebbero venire usati come maggiordomi.

Oggi vi vogliamo parlare del BroBot, progettato per essere adoperato nelle scuole oppure negli hotel. Il punto è quello di fargli eseguire alcune mansioni base in modo da lasciare più tempo agli essere umani per quelle più complesse, almeno per il momento. Il responsabile del progetto Bailey Lund, come riportato anche da PR Newswire ha dichiarato:

“Con BroBot, stiamo ampliando le possibilità della collaborazione uomo-robot, concentrandoci sull’usabilità immediata e su un’ampia applicabilità. Questa piattaforma è stata progettata per essere semplice da implementare, intuitiva da utilizzare e di grande impatto fin dal primo giorno”.

Tra le caratteristiche principali possiamo sicuramente citare quella relativa allo svolgimento dei compiti in piena autonomia. Ed è per tale ragione che il BroBot, dopo i test in laboratorio, verrà lanciato sul mercato con un programma pilota nel corso del 2025. La sua introduzione nel mondo reale porterà a dei feedback necessari a un eventuale inserimento definitivo nella società.

Se c’è chi non vede l’ora del loro avvento sul mercato, qualcuno non vede di buon occhio l’intelligenza artificiale e i robot umanoidi. La preoccupazione maggiore è che a un certo punto non ci sarà più bisogno del lavoro dell’essere umano e tutti verremo rimpiazzati dalla macchine.