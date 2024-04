News

Andrea Sanna | 10 Aprile 2024

Facebook messenger

Non solo X, anche le app rivali si danno da fare. E Meta ha deciso di introdurre delle novità anche su Messenger. Una su tutte riguarda l’alta definizione. Scopriamo insieme di che cosa si tratta.

L’alta definizione su Messenger

Facebook Messenger nell’ultimo periodo si sta parecchio rinnovando con delle importanti novità. Le ultime annunciate di recente che riguardano le foto (e non solo). Si tratta di immagini in alta definizione (o HD se preferite), così come album condivisi e la possibilità di poter aggiungere degli account in maniera più semplice così come poter raggiungere il limite di file fino a 100 MB. Tanti piccoli accorgimenti che certamente vi torneranno utili.

Ma scopriamo insieme quella che ci interessa maggiormente. Ovvero le foto in alta definizione. Esattamente come avviene già su WhatsApp, anche Messenger darà modo di poter inviare delle immagini in HD. Ciò che si deve fare è semplicemente selezionare la foto interessata e attivare il pulsante in alto a destra che permette di inserire appunto HD alla propria foto.

Anche quando riceverete una foto nella stessa modalità, questa sarà segnalata dall’app, esattamente come avviene anche su WhatsApp.

Un’altra novità, sempre legata alle foto, riguarda invece gli album condivisi, a cui si possono inserire immagini e video. Per crearlo dovrete semplicemente entrare in una chat di gruppo, selezionare più foto possibili dal compositore di chat di Messenger.

A seguire dovrete cliccare su Crea album, oppure premere una foto nella chat e toccare Crea album. Per poter aggiungere quindi dei contenuti, che si tratti di foto o video a uno degli album esistenti, è necessario toccare Aggiungi all’album. Volendo Messenger vi permette anche di poter rinominare gli album e per farlo serve toccare l’album, l’icona dei tre puntini e vi troverete la dicitura Rinomina. Scrivere dunque ciò che preferite e confermare.

In una chat di gruppo, tra l’altro, tutti possono visualizzare, aggiungere o eliminare le immagini e video dell’album condiviso. Persino scaricarle sul proprio dispositivo. Per poter vedere gli album condivisi in una chat dovrete pigiare su nome della chat, poi su Media e infine vedrete l’album. Anche questa funzione sarà lanciata molto presto su Messenger.