Nicolo Figini | 8 Maggio 2025

Paura per due ingegneri cinesi che hanno dovuto affrontare un robot umanoide impazzito. Ecco il video che comprende il momento dell’attacco.

L’anomalia del robot umanoide

Da tempo si parla della possibilità di far entrare i robot umanoidi all’interno della vita quotidiana degli essere umani. Più volte abbiamo menzionato il fatto che alcuni potrebbero essere di supporto nelle scuole oppure negli uffici, in altri casi invece come aiutanti in casa.

Esistono anche robot di questo genere che hanno una funzione meno ‘utile’ in senso pratico ma servono per dimostrare che possono essere tali e quali agli umani. Non solo nell’aspetto fisico ma anche nelle movenze come quelle del ballo più complesso.

Tuttavia, capita che i robot umanoidi possano funzionare molto male e attaccare le persone che gli stanno intorno. In passato era successo in Cina in mezzo a una folla di persone e gli agenti sono dovuto intervenire per bloccarli prima che potessero ferire gravemente qualcuno.

Qui sotto, oggi, potete vedere un video nel quale a essere attaccati sono due ingegneri sempre in Cina. Non sappiamo che cosa stessero facendo con esattezza ma a un certo punto, dal nulla, il robot umanoide comincia a muovere freneticamente le braccia e a spostarsi.

Footage claimed to show a Unitree H1 (Full-Size Universal Humanoid Robot) going berserk, nearly injuring two workers, after a coding error last week at a testing facility in China. pic.twitter.com/lBcw4tPEpb — OSINTdefender (@sentdefender) May 4, 2025

Sicuramente si tratta di un malfunzionamento non da poco perché se succedesse in pubblico, o se uno dei presenti si fosse fatto male, ci sarebbero state gravi conseguenze. Nonostante i grandi passi avanti in questo campo, la strada da fare è ancora molto lunga e tortuosa.

Vedremo come evolveranno gli automi in futuro, con la speranza che certi difetti vengano risolti una volta per tutte prima del lancio sul mercato. Voi ne vorreste comprare uno? Fatecelo sapere con un commento.