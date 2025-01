News

Nicolo Figini | 14 Gennaio 2025

Negli Stati Uniti si sta cercando la nuova app che potrebbe sostituire TikTok nel caso in cui questa venga davvero chiusa nel Paese. Ecco alcune opzioni che stanno circolando in rete nelle ultime ore: da RedNote a Neptune.

Quale app potrebbe sostituire TikTok?

Sappiamo ormai da diverso tempo che, a meno che la Corte Suprema non decida il contrario o l’app non venga venduta, TikTok chiuderà definitivamente negli Stati Uniti a partire dal 19 gennaio 2025. Tutto ciò ha a che fare con argomenti relativi alla privacy degli utenti e alla sicurezza nazionale.

Per tale ragione, gli utenti americani stanno cercando una soluzione alternativa e un’applicazione in particolare è schizzata al primo posto nella classifica dell’App Store. Stiamo parlando di RedNote, un social cinese il cui nome si traduce con “piccolo libro rosso“.

Questa è nata nel 2013 come modo per vendere i propri vestiti e scambiare recensioni dettagliate. Non si tratta del clone di TikTok ma, a quanto pare, si avvicina più a Instagram o a Pinterest. Tuttavia, durante la pandemia del 2020 ha avuto un aumento di iscrizioni e gli utenti hanno cominciato a pubblicare video di breve durata proprio come sull’app concorrente.

Vedremo se questa app prenderà davvero piede come sembra star accadendo in questo momento. Del resto, però, non si tratta dell’unico social avente sempre più notorietà. Questo perché anche le applicazioni Pagent e Neptune stanno ricevendo centinaia di migliaia di richieste d’iscrizione.

La domanda davvero importante, tuttavia, è quella relativa al destino di TikTok. Smetterà davvero di esistere negli Stati Uniti e dove migreranno tutti i content creator? Ad oggi, purtroppo, non abbiamo ancora una risposta certa e dovremo attendere i prossimi decisivi giorni per capire meglio come evolverà la situazione.