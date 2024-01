News

Andrea Sanna | 4 Gennaio 2024

La durata dei video su TikTok

TikTok di tanto in tanto offre ai creator la possibilità di usufruire dei nuovi aggiornamenti. E negli ultimi periodi ne abbiamo visti davvero diversi. Uno di questi riguarda la durata dei video, che ora aumenta nuovamente! Ci eravamo fermati a 10 minuti, ma adesso giungono ulteriori novità, che forse potranno farvi piacere (o magari no).

Dallo scorso 20 dicembre circa, TikTok ha inviato ai creator (anche italiani) una notifica che li invitava alla pubblicazione di video lunghi fino a 30 minuti. Insomma, mezz’ora di video su una piattaforma nata per contenuti decisamente più brevi è una trovata non di poco conto. Qualcuno ha storto il naso, altri ne sono rimasti entusiasti.

Ma dietro tutto questo pare esserci un motivo. Siamo partiti da 59 secondi a 3 minuti, fino a un massimo di 10. Ora addirittura si arriva a 30 minuti totali. Questo perché nella mente di TikTok c’è l’idea di voler fare concorrenza a YouTube per poter conquistare maggiore spazio pubblicitario… e soldi ovviamente!

Con 30 minuti di video su TikTok ci si augura ovviamente di poter vedere contenuti di qualità da parte dei creator che usufruiscono di tale funzione. Sicuramente si tratta di un modo, per i più, di poter mettere in atto tutte quelle idee, magari ancora in archivio per non spezzettare video a più contenuti, ma realizzarne un unico. E ora che c’è questa possibilità… è il caso certamente di approfittarne sulla piattaforma!

Negli ultimi periodi, in generale come detto, TikTok ha aggiunto modifiche piuttosto importanti all’app. Dalla possibilità di velocizzare i video all’interfaccia migliorato per smartphone pieghevoli e tablet. Per non parlare poi del filtro AI che permette di espandere le foto sull’app. E chissà quante modifiche arriveranno ancora.

Quel che è certo però è che TikTok cerca in ogni caso di stare attento alle esigenze degli utenti.