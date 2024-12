News

Nicolo Figini | 5 Dicembre 2024

Twitter sta modificando il modo in cui gli utenti vedranno i tweet sulla piattaforma. Ecco tutto quello che cambia e l’addio ad alcune storiche impostazioni.

I cambiamenti di Twitter

Nel corso degli ultimi mesi abbiamo parlato di vari aggiornamenti che Twitter, oggi conosciuto solo come X, sta apportando per tentare di rinnovarsi e migliorare, in qualche modo, l’esperienza degli utenti. In precedenza, infatti, vi abbiamo parlato dell’emoji del robot accanto alle foto profilo per individuare gli account parodia.

Ma possiamo menzionare anche il fatto che da qualche tempo non sembra più essere possibile bloccare davvero gli utenti oppure il rumor secondo il quale potrebbe rimuovere i tasti di retweet. Ma oggi vi vogliamo parlare di una novità che rivoluzionerà il modo di vedere i tweet.

A parlarne, tra gli altri, è stato anche l’account X di Pop Base, il quale ha rivelato una nuova formattazione per i post che verranno pubblicati sul social. Prima di tutto, il numero delle persone che hanno visto il tweet si trovano sopra il testo scritto o l’immagine pubblicata e non più sotto.

Inoltre, forse la novità più importante, sta nel fatto che l’ora e la data di pubblicazione esatte sono state eliminate del tutto. Adesso nessuno ha più la possibilità di sapere quando un utente ha pubblicato un tweet. Come se non bastasse, in più, non si potrà più vedere quando qualcuno modifica il proprio tweet.

Al momento non risulta ancora chiaro in che momento tale aggiornamento andrà a coinvolgere tutto il mondo. Voi che cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento e continuate a seguirci per non perdervi tante altre news sulle ultimi sviluppi tecnologici.