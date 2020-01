Asus ROG Swift 360Hz, il monitor definitivo per gli appassionati di esport?

CES 2020 – Asus e NVIDIA svelano l’esistenza di un monitor dotato di un refresh rate senza precedenti: ROG Swift 360Hz aggiorna lo schermo 360 volte al secondo, ed è perfetto per i professionisti degli esport.

Asus ha usato il palco del CES 2020 di Los Angeles per arricchire la sua linea di monitor da gioco di fascia alta, una tipologia di prodotto che ora può vantare l’ennesimo primato grazie a un display in grado di offrire un’incredibilità velocità di refresh a 360Hz.

Asus ROG Swift 360Hz, questo il nome ufficiale del nuovo display in arrivo dal produttore taiwanese, è il monitor “più veloce” al mondo: sviluppato in collaborazione con NVIDIA, ROG Swift 360Hz offre una risoluzione Full HD in una diagonale da 24,5”, include la prevedibile compatibilità con la tecnologia G-SYNC e rappresenta un accessorio ideale per i professionisti degli esport.

Il modulo G-SYNC integrato permette di godere di esperienze di gioco prive di tearing e stuttering, mentre il refresh rate da 360Hz dovrebbe fornire un vantaggio competitivo percepibile per chi, di professione, fa il cecchino negli sparatutto massivi on-line.

Con ROG Swift 360Hz sarà possibile “limare” i millisecondi alla ricerca del frag e dell’headshot perfetto, sostiene Asus, una posizione apparentemente supportata dai test interni che proverebbero il vantaggio di avere a disposizione un refresh da 360Hz contro uno da 240Hz. Il nuovo display super-veloce arriverà entro il 2020, a un costo non ancora svelato da Asus.

