Martina Pedretti | 2 Maggio 2024

Universal e TikTok raggiungono un accordo: i brani sono di nuovo sull’app

TikTok e Universal Music Group (UMG) hanno annunciato di aver raggiunto un nuovo accordo di licenza. Finalmente quindi i brani dell’etichetta potranno tornare a essere utilizzati come suoni sull’app.

La piattaforma di social media e l’etichetta musicale hanno rilasciato un comunicato stampa in cui annunciano il nuovo accordo. Il patto è stato raggiunto dopo che il precedente legame tra TikTok e Universal è scaduto a fine gennaio, quest’ultima ha ritirato la musica dei suoi artisti dalla piattaforma a causa dell’incapacità di entrambe le parti di elaborare un nuovo contratto.

Alla fine di gennaio, UMG ha affermato che “TikTok ha proposto di pagare i nostri artisti e cantautori a un tasso che è una frazione di quello pagato dalle principali piattaforme social in posizioni simili”.

Ora, tuttavia, il nuovo accordo di Universal con TikTok fornirà una migliore remunerazione per i cantautori e gli artisti di UMG. Inoltre si promettono anche nuove opportunità promozionali e di coinvolgimento, e protezioni rispetto all’intelligenza artificiale generativa.

Come risultato del nuovo accordo, gli utenti di TikTok possono aspettarsi che la musica dei loro artisti preferiti di Universal ritorni sulla piattaforma molto presto. A oggi però se la data prevista per il ritorno di UMG sul social deve ancora essere confermata.

Sul fronte dell’intelligenza artificiale, TikTok lavorerà ora con UMG per rimuovere dalla piattaforma la musica non autorizzata generata dall’intelligenza artificiale. Entrambe le parti garantiranno inoltre lo sviluppo dell’AI nell’industria musicale per proteggere l’arte umana e l’economia che fluisce verso gli artisti e cantautori.

Con il nuovo contratto di UMG con TikTok potremo quindi riutilizzare i brani di cantanti come Billie Eilish, Ariana Grande, Olivia Rodrigo, Bad Bunny, SZA, Rosalia Drake, Kendrick Lamar, Harry Styles, Justin Bieber, Adele, U2 e Elton John.

L’accordo di licenza con UGM segue la firma da parte del presidente degli USA Joe Biden di un disegno di legge che obbliga la società madre di TikTok, ByteDance, a vendere le quote statunitensi della piattaforma o ad affrontare un divieto permanente nel paese. ByteDance da allora ha affermato che non ha intenzione di vendere l’attività e preferirebbe chiudere la piattaforma.