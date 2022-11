Come far evolvere tutti i nuovi Pokémon di Scarlatto e Violetto

Come si evolvono tutti i nuovi Pokémon di Scarlatto e Violetto? I livelli e le condizioni per trasformare i mostri di nona generazione

I giocatori di tutto il mondo si possono finalmente godere i giochi di Pokémon Scarlatto e Violetto, con tanti nuovi Pokémon e con le loro evoluzioni. Ma come si evolvono tutti i nuovi mostri tascabili? Ecco i metodi per fare evolvere i Pokémon di nona generazione, da quelli più strani al semplice avanzamento di livello.

A che livello si evolvono i Pokémon di Scarlatto e Violetto

Anche nella nona generazione, i Pokémon si evolvono grazie alla possibilità di salire di livello. Molti tra i nuovi si evolvono così, ma quali sono e a che livello cambiano sembianze? Ecco la lista:

Sprigatito si evolve in Floragato arrivando al livello 16, che si evolve in Meowscarada dal livello 36;

arrivando al livello 16, che si evolve in dal livello 36; Fuecoco si evolve in Crocalor dal livello 16, che si evolve in Skeledirge al livello 36;

dal livello 16, che si evolve in al livello 36; Quaxly si evolve in Quaxwell dal livello 16m, che si evolve in Quaquaval dal livello 36;

dal livello 16m, che si evolve in dal livello 36; Nymble si evolve in Lokix dal livello 24;

dal livello 24; Pawmi si evolve in Pawmo dal livello 18;

dal livello 18; Wooper forma Paldea si evolve in Clodsire dal livello 20;

dal livello 20; Fidough si evolve in Dachsbun dal livello 26;

dal livello 26; Smoliv si evolve in Dolliv dal livello 25 e in Arboliva dal livello 35;

dal livello 25 e in dal livello 35; Nacli si evolve in Naclstack dal livello 24 e in Garganacldal livello 38;

dal livello 24 e in livello 38; Wattler si evolve in Kilowattrel dal livello 25:

dal livello 25: Maschiff si evolve in Mabosstiff dal livello 30;

dal livello 30; Shroodle si evolve in Grafaiai dal livello 28;

dal livello 28; Toedscool si evolve in Toedscruel dal livello 30;

dal livello 30; Fittle si evolve in Espathra dal livello 35;

dal livello 35; Tinkatink si evolve in Tinkatuff dal livello 24 e poi in Tinkaton dal livello 38;

dal livello 24 e poi in dal livello 38; Wiglett si evolve in Wugtrio dal livello 26;

dal livello 26; Varoom si evolve in Revavroom dal livello 40;

dal livello 40; Glimmet si evolve in Glimmora dal livello 35;

dal livello 35; Frigibax si evolve in Arctibax dal livello 35 e poi in Baxcalibur dal livello 54.

Evoluzioni usando mosse

Alcuni Pokémon di Scarlatto e Violetto si possono evolvere usando specifiche mosse, metodo introdotto in Pokémon Leggende Arceus. Queste dovranno essere utilizzate per un determinato numero di volte.

Primeape si evolve in Annihilape dal livello 35 e usando venti o più volte la mossa Pugnorabbia;

si evolve in dal livello 35 e usando venti o più volte la mossa Pugnorabbia; Dunsparce si evolve in Dudunsparce dal livello 32 avendo Iper-trapano tra le sue mosse;

dal livello 32 avendo Iper-trapano tra le sue mosse; Girafarig si evolve in Farigiraf avendo Trave gemella tra le sue mosse, dal livello 32.

Come far evolvere i Pokémon con il metodo Let’s Go!

Alcuni Pokémon di Scarlatto e Violetto si evolvono grazie alla modalità Let’s Go! Infatti i giocatori dovranno fare un certo numero di passi con il mostriciattolo in squadra per farlo evolvere.

Pawmo si evolverà in Pawmot salendo di livello dopo aver almeno mille passi;

salendo di livello dopo aver almeno mille passi; Bramblin si evolverà in Brambleghast salendo di livello dopo aver almeno mille passi;

salendo di livello dopo aver almeno mille passi; Rellor si evolverà in Rabsca compiendo mille passi nel terreno fangoso.

Evoluzioni speciali

Infine scopriamo quali Pokémon nuovi di Scarlatto e Violetto si evolvono in modi particolari.

Tandemaus si evolve in Maushold sferrando un colpo KO e aumentando di livello, dal 25 in poi;

sferrando un colpo KO e aumentando di livello, dal 25 in poi; Bisharp si evolve in Kingambit aumentando di livello dopo aver sconfitto un gruppo di tre Bisharp tenendo lo strumento Cresta del leader;

aumentando di livello dopo aver sconfitto un gruppo di tre Bisharp tenendo lo strumento Cresta del leader; Finizen si evolve in Palafin dal livello 38, giocando in modalità multigiocatore con qualcuno;

dal livello 38, giocando in modalità multigiocatore con qualcuno; Greavard si evolve in Houndstone dal livello 30 in poi, di notte;

dal livello 30 in poi, di notte; Charcadet si evolve in Armarouge solo su Pokémon Scarlatto e in Ceruledge in Violetto, usando l’armatura propiziatoria ottenibile dopo una missione;

solo su Pokémon Scarlatto e in in Violetto, usando l’armatura propiziatoria ottenibile dopo una missione; Tabdulb si evolve in Bellibolt con una pietra tuono;

con una pietra tuono; Capsakid si evolve in Scovillain con una pietra fuoco;

con una pietra fuoco; Cetoddle si evolve in Cetitan con una pietra ghiaccio.

